Magazzino Afs-Amazon di Orbassano, spiraglio per i 137 lavoratori

“Abbiamo ottenuto l'impegno dell'assessorato regionale ai Trasporti a seguire la vicenda di questi lavoratori finché non sarà completamente conclusa con la ricollocazione di tutti e ovviamente con la contestuale attivazione degli ammortizzatori sociali che seguiranno il percorso che verrà attivato speriamo dall'azienda e dalla committenza”.

Stefania Pugliese, segretaria regionale della Cgil Piemonte, mostra cauto ottimismo per i lavoratori del centro logistico Afs di Orbassano, che Amazon ha scelto di dismettere come proprio fornitore a partire da fine mese. La decisione implica di fatto la chiusura del magazzino, con la conseguente perdita di 137 posti di lavoro, di cui 87 a tempo indeterminato e gli altri a tempo determinato. Incassato l'impegno dell'assessorato regionale ai Trasporti, i sindacati domani incontreranno per la seconda volta Afs. Inizierà così la valutazione di quali ammortizzatori sociali attivare.

Per i sindacati però tutto questo non basta e chiamano in causa la multinazionale americana del commercio online.

“Noi - prosegue Pugliese - continuiamo ad insistere sul fatto che Amazon in Piemonte abbia tante opportunità di ricollocazione, sappiamo che Amazon è la committenza, ma deve essere richiamata a una responsabilità in questo senso”