Maltrattamenti alla compagna, arrestato

Avrebbe maltrattato la compagna, con violenze fisiche e verbali, per due anni. Per questo un cinquantaseienne di Premosello-Chiovenda, nel Verbano Cusio Ossola, è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti in famiglia.

A dare l'allarme proprio la donna che ha raccontato ai Carabinieri di essere stata picchiata. Quando i militari sono intervenuti vicino alla casa da cui era partita la segnalazone, hanno incrociato la coppia a bordo di un'auto. La donna è stata portata in ospedale a Domodossola, dove le sono state

riscontrate ecchimosi ed abrasioni sul collo per una prognosi complessiva di otto giorni.

Questa mattina, in tribunale a Verbania, è stato convalidato l'arresto e disposta la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.