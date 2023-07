Marco Tontodonati conquista l'oro nella canadese 500 junior

Risultato storico per l’atleta del Centro Universitario Sportivo Torinese, Marco Tontodonati, che ha conquistato il titolo di Campione del Mondo Junior nella specialità C1 500 mt, con il tempo di 1.51.26, ai Campionati del Mondo di canoa velocità junior e under 23 che si sono svolti ad Auronzo di Cadore. Inoltre per lui anche una medaglia d’argento sul C1 5000 mt Junior ed un bronzo sul C2 500 mt Junior. Sono le prime medaglie mondiali per il Cus Torino Canoa e la prima d'oro per una società torinese.

Alla manifestazione hanno partecipato, con buoni risultati sempre nella canoa canadese, altri 4 atleti cussini: la junior Virginia Matarese e gli universitari Under 23 Edoardo Luciano Calò (SUISM) e i gemelli Filippo (Scienze Biologiche) e Francesco Ferrero Poschetto (Matematica per la finanza e l’assicurazione).