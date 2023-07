Microcar e utilitaria, il ritorno elettrico della Topolino e della 600

Nuovi modelli, nomi storici. La nuova Topolino è oggi una microcar, cioè una macchina elettrica da città, per guidarla basta il patentino per i motocicli e avere più di 14 anni: è sviluppata sulla base della Citroën Ami, sono prodotte nello stesso stabilimento in Marocco. La nuova 600 è invece un'utilitaria, è anch'essa elettrica, prodotta in Polonia, può percorrere fino a 600 km in città con una carica completa, è lunga 4 metri e 17 e segna il ritorno di Fiat nel cosiddetto segmento B.