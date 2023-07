Migranti all'ex casa di riposo di Forno canavese

servizio di Federica Burbatti

montaggio di Paola Bovolenta

interviste ad Alessandro Gaudio- sindaco di forno canavese e ad alcuni abitanti

Testo



La polemica infuoca il piccolo paese di forno canavese.

3200 abitanti.

Nella ex casa di riposo dove gli anziani sognavano di passare gli utlimi anni dal 7 luglio abitano 60 migranti arrivati da Lampedusa.

Provengono dal mali, dal gambia , guinea e senegal. L'ex casa di riposo, di proprietà della curia è gestita da una cooperativa, ospitava 30 anziani. Molti privati e aziende del territorio avevano investito danato per salvarla Chiusa durante il covid fu dichiarata inagibile . Erano attesi i lavori, non ha mai riapertoStasera incontro pubblico, voluto dal sindaco per chiarire la situazione