Nel Novarese mancano posti letto

Mancano posti letto per accogliere i migranti, in provincia di Novara: si sta cercando rapidamente un soluzione per ampliare i numeri attuali dell’accoglienza. Sono infatti cinquecentocinquanta i richiedenti asilo ora presenti nel sistema di accoglienza governativa della provincia di Novara: a questi si aggiungono 46 cittadini ucraini e 134 minori non accompagnati, questo ultimo dato forniti dal comune di Novara per il 2022. Numeri destinati a crescere, in conseguenza degli arrivi sulle coste italiane delle scorse settimane che vengono distribuiti su tutto il territorio nazionale: anche Novara, come le altre province italiane, dovrà quindi rendere disponibili strutture adeguate per ospitarli: la prefettura, che nei mesi scorsi ha pubblicato diversi bandi che non hanno ottenuto riscontro, sta dunque lavorando per ampliare la rete di accoglienza. L’obiettivo è rispondere di volta in volta alle richieste del governo. Anche si parla di ulteriori 500 migranti da accogliere da qui alla fine dell’estate: un tema di cui si era discusso qualche giorno fa durante la visita in città del sottosegretario Molteni. Attualmente la provincia di Novara non ha a disposizione alcun centro di accoglienza straordinario, i cosiddetti Cas: per poter dare un alloggio ai migranti giunti in Italia con i recenti sbarchi, e che continuano ad arrivare, è necessario dunque trovare soluzioni in tempi rapidi.