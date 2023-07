Migranti, Rainbow 4 Africa: "Situazione incandescente alla frontiera con la Francia"

"La situazione alla frontiera francese della Val di Susa sta diventando incandescente". Questo l'allarme sulla situazione dei migranti lanciato dall'organizzazione Rainbow4Africa, che insieme alla Croce Rossa di Susa (Torino), ai volontari e operatori dell'associazione Talità Kum, la scorsa notte ha soccorso 180 persone dirette verso la Francia. Una decina sono donne con bambini.

"La cosa più impressionante però sono gli oltre 40 minori non accompagnati", aggiungono i membri dell'onlus. Molti migranti provengono dal Senegal e dalla Guinea e sono stati soccorsi a Monginevro e a Bardonecchia.



"Il rifugio Fra Massi questa notte - spiegano da Rainbow4Africa - ha occupato i 76 posti ordinari, i posti di emergenza nei moduli esterni, inoltre 42 persone hanno dormito nel salone mensa e 10 nei sacchi a pelo in giardino. Altri 21 sono stati mandati al polo logistico della Croce Rossa a Susa e 24 supportati in frontiera".



"La logistica delle organizzazioni coinvolte nei soccorsi e accoglienza è al limite, se il tempo peggiora rischiamo pesanti conseguenze per uomini, donne e bambini che non sapremo come ospitare e curare", aggiungono dall'onlus. I volontari stanno cercando una soluzione per ospitare i migranti chiedendo la collaborazione dei sindaci della zona e delle istituzioni.