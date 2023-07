Molestie, indagato ex comandante dei vigili urbani di Bardonecchia

L' ex comandante della polizia municipale di Bardonecchia, in alta Val Susa, Alessandro Lovera, 52 anni, è indagato con l'accusa di molestie alla sindaca, Chiara Rossetti, 54 anni. La Procura di Torino ha chiuso l'inchiesta, titolare la pm Giulia Rizzo. La prima cittadina, assistita dall'avvocato Riccardo Salomone, aveva denunciato le molestie che sarebbero avvenute dal 13 agosto al 12 dicembre 2022 quando Lovera, difeso dell'avvocata Maria Grazia Strambi, era ancora comandante. Da sei mesi il vigile è stato rimosso dall'incarico. Tra gli episodi contestati, quello avvenuto il 13 agosto, giorno della festa del Comune. Il vigile, secondo gli inquirenti, dopo aver trascorso l'intera giornata con Rossetti, le avrebbe inviato messaggi dal tenore "Oggi eri stupenda". Una frase scritta, per la Procura, con un "registro comunicativo inopportuno e conturbante".

Le accuse

Il pubblico ufficiale oltre che di molestie aggravate è accusato anche di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e di peculato. Secondo l'accusa avrebbe falsificato elementi di prova di un sinistro che aveva visto coinvolto su una pista da sci un suo familiare, che si era infortunato in una caduta, ma non era assicurato. Per questo reato sono anche indagati il responsabile del soccorso delle piste di Bardonecchia, il responsabile dell'ufficio vendita sky pass e un medico. Il peculato riguarderebbe, invece, l'uso personale fatto secondo gli inquirenti di due monopattini appartenuti alla polizia municipale.