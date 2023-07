Monaci buddisti da tutto il mondo nel Verbano

Arrivano da India, Nepale e da diversi monasteri europei gli oltre cinquanta lama e monaci tibetani che, per due mesi, si fermeranno a Bèe, nel Verbano. Ospiti dell'Albagnano Healing Meditation Center, saranno impegnati in ritiri spirituali e cerimonie tradizionali per il Festival “La Pioggia di Benedizioni". L'occasione è l'Inaugurazione Internazionale del Tempio del Cielo sulla Terra.

Il programma

Riti per la benedizione del tempio e del territorio circostante, preghiere per la pace nel mondo, per l'ambiente e la pace interiore. Il programma rende omaggio al lama fondatore, Lama Gangchen Rinpoche.

Un appuntamento per tutti

Per domenica 23 luglio è in programma una giornata aperta a pellegrini e turisti, dalle 8 del mattino fino alle 19, a ingresso libero. Sarà possibile fare un'esperienza di spiritualità himalayana e partecipare a diverse attività del centro. Il Tempio del Cielo sulla Terra è un luogo di culto aperto a tutti.

Si potrà assistere alla costruzione di un mandala di sabbia a cura dei monaci tibetani e a rituali tradizionali buddhisti. Sessioni di antico yoga tibetano, di Qi gong, meditazioni in silenzio, un atelier per bambini, conversazioni sulla medicina tibetana e molto altro.

Nella biblioteca testi buddhisti tradizionali e workshop di arte terapia e di calligrafia tibetana.

Si può raggiungere il Tempio buddista con mezzi propri, ma un servizio navetta gratuito sarà disponibile dal Parcheggio dello Stadio Comunale di Verbania, prima corsa ore 9.30, ogni ora circa.