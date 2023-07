Mondo convenienza, spiraglio nella trattativa: giovedì nuovo incontro

Mondo convenienza, spiraglio nella trattativa: il prefetto apre al dialogo. E' l'esito dell'incontro che si è svolto ieri, 15 luglio, in Prefettura a Torino, dopo l'inizio dello sciopero che sta coinvolgendo almeno la metà dei dipendenti somministrati della Veneta logistic nelle sedi di Settimo Torinese e Volpiano. Che chiedono di essere assunti con il contratto della logistica e non con quello multiservizi/pulizie - sono loro che trasportano e montano i mobili nelle case - che significherebbe almeno 300 euro lorde in più in busta paga. Nonché il miglioramento delle condizioni lavorative e il pagamento degli straordinari. Il culmine della tensione era arrivato con lo sgombero, da parte della Polizia, del picchetto allestito lo scorso 14 luglio a Settimo Torinese. La vertenza viene portata avanti dal sindacato Si Cobas.

Le aperture

L'incontro in Prefettura fra sindacato, Mondo convenienza e Veneta logistic ha portato alla convocazione di un nuovo incontro per giovedì. Tre i punti irrinunciabili per Si Cobas: riconoscimento della libertà sindacale, trasferte pagate in maniera giornaliera e non mensile, installazione di un “marcatempo” sui furgoni in modo da certificare gli straordinari. E, soprattutto, l'applicazione del contratto della logistica. Sia Mondo convenienza che Veneta logistic hanno mostrato aperture. I magazzini di Volpiano e Settimo Torinese potrebbero tornare, così, alla piena operatività.