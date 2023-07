Incidente stradale, un morto e un ferito grave

Grave incidente d'auto questa mattina a Monteu Roero, in frazione S. Anna nel cuneese. Ancora da chiarire la dinamica. Sono quattro le persone coinvolte, una è deceduta. In gravi condizioni una seconda persona, trasportata con codice

rosso con l'elicottero del 118 al CTO di Torino.

Ferite in maniera lieve le altre due persone coinvolte, trasferiti in ambulanza all'ospedale di Verduno.