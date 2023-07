Morto a 37 anni il musicista torinese Alan Brunetta

Alan Brunetta è morto nella giornata di ieri, venerdì 21 luglio. Il musicista, 37 anni, era stato operato al cervello nel 2019 dopo che gli era stato diagnosticato un tumore esteso al lobo temporale ed insulare destro.

Alan Brunetta, l'operazione al cervello mentre suonava la sua musica

Durante l'operazione il musicista, figlio di un consigliere comunale di San Mauro Torinese, aveva suonato per non perdere le sue facoltà creative e di improvvisazione che erano diventate la sua vita privata e professionale. L'intervento, definito asleep-awake, condotto dai medici della Neurochirurgia Universitaria dell'Ospedale Molinette di Torino diretta dal professor Diego Garbossa era durato sette ore, si era concluso nel migliore dei modi. Il compositore, batterista e multi-strumentista della band torinese “LaStanzadiGreta”, già vincitrice nel 2017 della Targa Tenco per la migliore opera prima.

La pagina Facebook di Alan Brunetta si è riempita in pochi minuti di messaggi di cordoglio di parenti, amici, sostenitori.