Morto l'anziano colpito a martellate dal figlio due mesi fa

E' morto l'anziano ricoverato al Cto di Torino da oltre due mesi, dopo che era stato colpito con un martello. Enrico Placido Sergi, 72 anni, era stato ferito il 29 aprile scorso mentre usciva di casa; uno dei figli, Raffaele Sergi, 46 anni, era stato fermato il giorno stesso per tentato omicidio. L'anziano era stato portato in ospedale con trauma cranico e facciale, operato ed era sempre rimasto in prognosi riservata.

L'aggressione avvenne nel cortile di casa, in corso Bramante. Quel sabato mattina padre e figlio erano usciti a comprare il giornale. La solita passeggiatta quotidiana con il padre, da tempo affetto da una grave patologia neurodegenerativa. Era proprio Raffaele, assieme alla madre, ex insegnante, a sostenere la maggior parte delle responsabilità della cura, a mantenerlo attivo.

E proprio prima della passeggiata mattutina di routine i colpi in testa con un martello abbandonato poi nel cortile.

Raffaele aveva confessato poco dopo, quando i poliziotti lo avevano fermato non lontano da casa mentre aspettava in un parco pubblico poco distante coi vestiti ancora sporchi di sangue.