Morto monsignor Bettazzi, ultimo testimone del Concilio Vaticano II e storico vescovo d'Ivrea

ll vescovo emerito di Ivrea, monsignor Luigi Bettazzi è morto alle 4 del mattino di oggi, domenica 16 luglio. Aveva 99 anni. Ieri l'attuale vescovo di Ivrea, Edoardo Cerrato, aveva invitato i fedeli alla preghiera: “Accompagniamo monsignor Bettazzi che si sta avviando lucidamente al tramonto terreno. La nostra preghiera lo sostenga”. "Il vescovo - fanno sapere dalla diocesi - ha ricevuto l'Eucaristia, l'Unzione degli infermi e la benedizione papale, con grande lucidità, rispondendo con un filo di voce alle preghiere e manifestando una sorridente riconoscenza alle persone che gli sono state accanto". La vita Monsignor Bettazzi era nato a Treviso il 26 novembre del 1923. Dal Veneto, in gioventù, si era trasferito a Bologna, città di provenienza della madre, dove è stato ordinato sacerdote nel 1946. Nel 1963 è stato nominato vescovo titolare di Tagaste e vescovo ausiliare di Bologna. Ha partecipato a tre sessioni del Concilio Vaticano II al termine del quale è stato ordinato vescovo di Ivrea, diocesi che ha amministrato fino al 1999. Si è poi trasferito nel castello vescovile di Albiano di Ivrea (Torino), dove risiedeva. L’ultima sua uscita risaliva alla fine del giugno scorso quando, in occasione della festa di San Giovanni, è stato ospite della parrocchia di Vico Canavese, dove ha celebrato la messa, ha partecipato al pranzo ed ha assistito al concerto. Le sue condizioni di salute hanno iniziato a peggiorare nei giorni successivi. Le opere Monsignor Bettazzi è stato l’ultimo vescovo in vita tra i partecipanti al Concilio ecumenico Vaticano II, molto amato ed apprezzato non solo per la sua attività pastorale, ma anche per le sue riflessioni su lavoro, politica e pace. Nel 1968 venne nominato presidente nazionale di Pax Christi, per diventarne poi nel 1978 presidente internazionale, fino ad arrivare nel 1985 a vincere il premio onternazionale dell'Unesco per l'Educazione alla pace. Autore di numerosi libri, era l'ultimo vescovo italiano ancora vivente presente al Concilio Vaticano II.



“Era un pastore con l'odore delle pecore. Ha sempre voluto voluto bene alla gente”. La testimonianza di don Renzo Gamerro, della diocesi di Ivrea: "Aveva la capacità di guardare la realtà proiettata in avanti, con una vista lunga". Le inteviste di Federica Burbatti (oltre a don Renzo: Francesca Giaccone e Anna Ricchiuti della Fraternità Castello Albiano).

Qui di seguito, alcuni stralci dell'ultima intervista alla Tgr, che risale al primo marzo 2022.

Intervista di Caterina Cannavà, immagini di Guido Cravero. “Il concilio Vaticano II fu importante. Avevamo parlato di un Chiesa dei poveri e non di gerarchia. Papa Francesco lo sta valorizzando”

“E' così tenue la sensibilità della pace, che ci vuole qualcuno che smuova le acque. Come Sant'Egidio. L'unico modo per preparare la pace non è, come dicevano gli antici romani, preparare la guerra, ma preparare la pace”

“Purtroppo anche come cristiani siamo ancora troppo imbevuti della mentalità comune che alla guerra rispondiamo con la guerra, invece di preparare situazioni per cui la guerra diventi nociva anche per chi la inizia”