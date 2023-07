Morto Vincenzo D'Amico. Un anno di Toro in mezzo a tanta Lazio

E' morto all'età di 68 anni Vincenzo D'Amico, storica bandiera della Lazio, protagonista anche dello scudetto del ‘74. L’unica parentesi fuori dal mondo biancoceleste l'ebbe nel 1980-81 la Torino: 42 presenze e 7 reti. Era il Toro che vedeva in panchina Ercole Rabitti e Romano Cazzaniga, nono in campionato, finalista in Coppa Italia e agli ottavi di finale in Coppa Uefa.

Il saluto della Lazio

A darne la notizia è stata la società biancoceleste. "Il presidente Claudio Lotito e tutta la SS Lazio apprendono con estremo dolore e profonda commozione la notizia della

scomparsa di Vincenzo D'Amico, protagonista indiscusso dello Scudetto 1973/74", si legge in una nota della Lazio. "Leggenda biancoceleste e coraggioso capitano

nei momenti difficili della Società, Vincenzino, come tanti lo hanno sempre continuato a chiamare, ha fatto innamorare i tifosi di diverse generazioni con le sue magie in campo e il suo infinito attaccamento alla maglia. D'Amico ha giocato nella Lazio dal 1971 al 1980 e, dopo un anno al Torino, dal 1981 al 1986: mai ha fatto mancare passione, impegno e dedizione ai colori biancocelesti. Il presidente Lotito, a nome di tutto il club, rivolge alla sua famiglia e ai suoi cari le più sincere condoglianze. Non ti dimenticheremo mai, Vincenzo". Grande talento e fantasia in campo, D'Amico aveva chiuso la carriera alla Ternana, per poi diventare brillante e apprezzato commentatore televisivo alla Rai.