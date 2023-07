Mottarone, tre settimane per rimuovere i resti della fune

Tre settimane per rimuovere i resti della fune. Quella che si era spezzata il tragico 23 maggio di due anni fa sulla funivia Stresa-Mottarone causando la morte di 14 persone, unico sopravvissuto il piccolo Eitan. L’operazione è stata disposta dalla procura di Verbania e coordinata dai vigili del fuoco: il cavo, dopo l’incidente, era caduto al suolo ma in alcuni tratti era rimasto appoggiato sugli alberi. I reperti recuperati saranno poi sezionati e trasportati al Tecnoparco dove già si trovano i resti della cabina. Secondo le indagini, la fune era danneggiata da usura e corrosione.

La rimozione

L’intervento è complesso per la lunghezza della fune, più di 5 km, per il suo peso e per i luoghi impervi in cui si trova. Due tronconi di 15 metri erano stati prelevati nel settembre 2021 per sottoporli a verifiche e diventare elemento della perizia. La rimozione provocherà il blocco dei passaggi sul sentiero che collega Stresa con la vetta del Mottarone e il cui percorso per qualche tratto interseca quello della funivia. Così è stato disposto il divieto di transito a veicoli, biciclette e pedoni fino al termine dei lavori.

L'inchiesta

Nei mesi scorsi, la procura di Verbania ha inviato l'avviso di conclusione indagini. 8 gli indagati: si tratta di sono Luigi Nerini, titolare della Ferrovie del Mottarone, Enrico Perocchio, direttore d'esercizio, Gabriele Tadini, capo servizio, e, per Leitner, incaricata della manutenzione, Anton Seeber, presidente del CdA, Martin Leitner, consigliere delegato e Peter Rabanser, responsabile del Customer Service. Oltre a loro anche le due società. Archiviate invece le accuse per sei tecnici.