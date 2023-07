Movida, notte di controlli a Torino: 5 locali sanzionati

Notte di controlli, programmati, durante la movida torinese. Polizia, Carabinieri e Finanza hanno effettuato accertamenti su 79 persone e 17 locali pubblici, 5 dei quali sono stati sanzionati. In particolare, due locali in via Matteo Pescatore e uno in Lungo Po Cadorna per violazione del regolamento acustico della Città di Torino, per musica alta e schiamazzi. Un esercizio di via Vanchiglia e un altro di corso San Maurizio sono, invece, stati sanzionati per la vendita di alcolici a minorenni. I servizi di polizia continueranno come previsto con cadenza regolare.