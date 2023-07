"No alla cementificazione": protesta contro la costruzione di un nuovo supermercato

Presidio di protesta stamane al parco Artiglieri da montagna a Torino, in zona Cenisia, contro la costruzione di un nuovo supermercato Esselunga. I dimostranti per protestare contro la cementificazione hanno eretto simbolicamente un piccolo muro di mattoni.

“Il parco - scrivono i dimostranti in una nota - copre un’area di 30 mila metri quadri di superficie verde in terra piena. E’ un terreno mai edificato e quindi fondamentale per l’assorbimento delle acque. Ospita decine di alberi ad alto fusto (querce, pruni, acacie), è dimora di specie animali stanziali urbane e tappa migratoria di molti volatili. Come tutte le aree verdi svolge un ruolo fondamentale nel sequestro e stoccaggio di CO2, ombreggiamento, evaporazione e traspirazione del suolo, contrasto al fenomeno delle isole di calore, pollinazione, produzione di O2, conservazione di biodiversità, rimozione di inquinanti atmosferici (PM10, PM 2.5, NO2, CO, H2S) e riduzione dell’inquinamento acustico”. Il Parco è stato venduto nel 2013 dal Comune di Torino ed è ora proprietà di Esselunga.