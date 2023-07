No tav, la Digos in Val di Susa

Si servono anche delle unità cinofile gli agenti della Digos di Torino che questa mattina hanno avviato un'operazione in Val di Susa, nell'area del presidio dei Mulini. L'obiettivo è cercare elementi utili per le indagini relative ai disordini di sabato scorso quando l'ala più oltranzista del movimento No Tav ha attaccato il cantiere di Chiomonte, in Val Clarea, con razzi e

bombe carta, tentando di aprire un varco nelle recinzioni. Secondo gli investigatori, dietro ai tafferugli ci sarebbe la regia anche di elementi del centro sociale Askatasuna di Torino.