No Tav, il giorno della marcia ai cantieri

Un marcia da Venaus a San Didero, il “fortino”, come lo chiamano gli attivisti No Tav, del cantiere dove sorgerà il nuovo autoporto. E un presidio a Chimonte, sede degli scavi del tunnel di base. Parte alle 12 il corteo del movimento contrario all'alta velocità Torino-Lione: da Venaus, dove è in corso il festival Alta felicità, fino ai due luoghi simbolo per chi si oppone alla realizzazione della nuova ferrovia.

Lo scorso anno, a San Didero, ci furono violenti scontri tra i manifestanti e le forze dell'ordine: una cinquantina di militanti incappucciati avevano dato l'assalto al cantiere, tentando di divellere le recinzioni di filo spinato, con anche lanci di petardi e pietre. La risposta degli agenti con lacrimogeni e idranti e un bilancio di 14 poliziotti contusi.

Il festival

Intanto l'edizione 2023 del festival propone una quarantina di appuntamenti tra incontri e concerti in borgata VIII dicembre, dove è stato allestito come negli anni scorsi un campeggio. Si accede solo con bus navette in partenza da Susa. Al centro dei dibattiti la Tav ma non solo. Tra gli ospiti i giornalisti Domenico Quirico e Gianni Barbacetto e il collettivo di fabbrica della Gkn. I concerti spaziano dal rap militante degli Assalti Frontali a Eugenio Bennato, da Dolcenera a Myss Keta.