Sarebbe morto per cause naturali un pensionato di 73 anni il cui corpo è stato trovato nella propria abitazione a Borgo San Dalmazzo, in Valle Stura (Cuneo). L'uomo, originario di Palermo, viveva da solo. A dare l'allarme erano stati i vicini di casa, che hanno allertato carabinieri e vigili del fuoco.

La macabra scoperta quando sono entrati nell'appartamento. Da un primo riscontro medico, il decesso potrebbe risalire ad almeno quindici giorni fa.