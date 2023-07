Novara, arrivano gli sceicchi. Ferranti cede l'8%

Gli emiri sbarcano anche in Serie C. Il presidente del Novara, Massimo Ferranti, ha annunciato con un nota di aver ceduto una quota di minoranza della società, pari all'8% al Racing city group sport services, società unipersonale a responsabilità limitata con sede ad Abu Dhabi. Così Ferranti descrive il nuovo socio: "Legale rappresentante e unico socio della predetta società è mister Naser Mohamed Ali Mohamed Altamimi, personaggio di spicco di una delle più importanti famiglie degli Emirati Arabi. Il Racing city group opera nell'ambito dello sport in generale e del calcio in particolare. Il senso di responsabilità e di riconoscenza che mi lega alla città di Novara - precisa Ferranti - mi ha imposto di verificare, prima di prendere qualsiasi decisione, la solidità finanziaria del nuovo socio, nonché la serietà e la volontà di credere nel progetto Novara e di portare avanti i valori che in qualità di presidente condivido sin dal mio ingresso nella società con i tifosi e le istituzioni".

Opzione per il riacquisto

Per certificare le credenziali del nuovo partner il presidente allega alla nota una visura camerale e una lettera di referenze "verificati da un primario istituto di credito italiano al quale ho dato apposito incarico. Assieme al nuovo socio - conclude Ferranti - abbiamo già discusso di importanti possibilità di partnership con altre società a livello professionistico, sponsorizzazioni di carattere internazionale e collaborazioni finalizzate a dare continuità al Novara football club, che stiamo già provando a tradurre in operatività. Sarà mia premura, nel corso dei prossimi mesi, approfondire le valutazioni in merito alle modalità operative del nuovo socio, nei confronti del quale ho conservato contrattualmente un diritto di opzione per il riacquisto delle quote cedute nell'ipotesi in cui dovessi constatare disparità di vedute e di valori troppo ampie".