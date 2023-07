Una tempesta di grandine e vento colpisce il novarese. Danni a Trecate

Tegole dei tetti per strada

Notte da incubo nel novarese, tra le 3,50 e le 5 del mattino.

Un violento nubifragio si è abbattuto sul basso novarese e in tutto l'Ovest Ticino.

Le immagini sono impressionanti.

Pioggia e raffiche di vento particolarmente violente a Trecate.

Il nubifragio che si è abbattuto questa notte si chiama in termini metereologici “Downburst”, che consiste in raffiche di vento che si muovono in modo orizzontale fino a 100 chilometri orari.

Danni anche nel basso Canavese, soprattutto Cirié