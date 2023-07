Nuovo ospedale del canavese. La protesta dei sindaci sotto il Consiglio Regionale

E' la proposta più discussa nel piano di riorganizzazione della rete ospedaliera piemontese. Il nuovo nosocomio di Ivrea, che un gruppo di sindaci vorrebbe fosse costruito nell'area del sito "ex Ribes" di Pavone. Mentre la Regione avrebbe scelto come luogo ideale l'area ex Montefibre. Ad avallare la scelta dell'assessore alla sanità Icardi, un nuovo recentissimo studio dell'Ires, aggiornato e modificato rispetto al precedente, che indica come più consona proprio quella zona industriale. Uno studio che è stato già inviato alla Conferenza dei sindaci dell'Asl To4 “aggiornato sulla base dei nuovi elementi di giudizio analizzati dal gruppo di lavoro nella riunione di giovedì scorso”.

In una nota, la Regione aggiunge che “la Conferenza dei sindaci è stata così invitata a esprimere il proprio parere, in tempo utile per la prossima riunione della Giunta regionale, in programma lunedì 31 luglio, in modo da acquisire un ulteriore elemento di valutazione, nel rispetto dei tempi concordati”.

Il nuovo nparere tecnico è stato diffuso proprio a poche ore dall'annunicta manifestazione di protesta dei sindaci di eporediese e Valchiusella a favore dell'area di Pavone. A modificare l'esito dello studio sarebbe stata la certezza della realizzazione dell’uscita autostradale e il nuovo svincolo di San Bernardo avuta da Roma dall’assessore ai Trasporti Marco Gabusi.

La scelta dell'area ex Montefibre aveva creato borbottii non solo sui territori interessati, ma anche nella stessa maggioranza in Consiglio, spaccata sul voto in merito alla delibera che aveva incontrato l'opposizione interna di Fratelli di Italia.

Il presidio dei primi cittadini inizierà alle 10:30 in via Alfieri. Il presidente del Consiglio regionale Allasia dovrebbe riceverli un paio di ore dopo.