Omicidio di corso Matteotti, respinto il ricorso in Cassazione di Metaliu

Respinto dalla Corte di Cassazione il ricorso dei legali di Gilmond Metaliu, condannato per omicidio dalla Corte d'Assise d'Appello a 18 anni e 4 mesi. L'uomo era accusato di aver sparato ad Adriatic Xhafa, la sera del 24 ottobre 2020, in corso Matteotti, ad Asti. Secondo la ricostruzione, i due avevano avuto una lite, Metaliu aveva ferito gravemente all'addome la vittima e poi era fuggito. Era stato rintracciato e fermato dai carabinieri di Asti sei giorni dopo; l'accusa era diventata di omicidio volontario in seguito alla morte di Xhafa, a tre settimane dal ferimento, il 14 novembre. Dopo la condanna in primo grado, il 9 novembre 2022 era arrivata anche quella della Corte d'Assise d'Appello di Torino, con rito abbreviato, per l'omicidio e per detenzione e porto di arma da sparo e spaccio di cocaina. La Cassazione mercoledì ha respinto il ricorso dei suoi legali.