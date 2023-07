Omicidio Caccia, verso l'archiviazione per D'Onofrio

Sono passati quarant'anni dall'omicidio di Bruno Caccia, il procuratore capo di Torino ucciso dalla 'ndrangheta il 26 giugno 1983. Secondo quanto riporta il quotidiano La Stampa, la Procura generale di Milano ha chiesto l'archiviazione per Francesco D'Onofrio, indagato per l'omicidio. Per quel delitto è stato condannato all'ergastolo Rocco Schirripa, considerato l'uomo che materialmente avrebbe sparato al magistrato. D'Onofrio era sospettato di essere a bordo dell'auto usata per la fuga.

Chi era Bruno Caccia

Inatali a Cuneo, il 16 novembre del 1917. Gli studi assecondando una tradizione di famiglia: Giurisprudenza. Bruno Caccia diviene magistrato quando ancora non ha compiuto 24 anni ma ha già due lauree.

Nel 1964 diviene Procuratore della Repubblica di Aosta. Tre anni più tardi il trasferimento a Torino come sostituto procuratore generale. È in questa veste che incrocia le Brigate Rosse, raccogliendo le parole del più importante pentito delle BR, Patrizio Peci. Si occupa inoltre dello scandalo petroli. E di corruzione con il caso Zampini.

Nel 1980 viene nominato procuratore capo a Torino. Inizia una serie di indagini sulla criminalità organizzata, in particolare siciliana e calabrese di cui si iniziavano a trovare tracce anche in Piemonte. E' la sua condanna a morte.

Il 26 giugno del 1983, sotto casa insieme al suo cane dopo aver dato un giorno libero alla propria scorta, da un'auto vengono esplosi 14 colpi di pistola. Altri tre vengono esplosi successivamente a distanza ravvicinata. Le indagini inizialmente si concentrarono sulla pista terroristica, vista anche una sorta di rivendicazione telefonica arrivata ad alcune testate giornalistiche subito dopo l’omicidio. Presto tuttavia si delineò la matrice ‘ndranghetista dell’assassinio.

Poco prima di morire aveva istruito il processo sull'incendio al Cinema Statuto, la più grande tragedia di Torino dal Dopoguerra a oggi con 64 morti all'interno di una sala di via Cibrario.