Omicidio Martinelli, condannati a Vercelli i quattro giovani imputati

Sono stati tutti e quattro condannati per omicidio preterintenzionale e rapina gli imputati al processo di Vercelli sull'omicidio di Cristian Martinelli. Il 34enne fu prima derubato e poi massacrato di calci e pugni e con una spranga da un gruppo di cinque persone il 14 ottobre 2022 a Casale Monferrato. Quattro presunti componenti della banda sono stati giudicati a Vercelli. Un quinto, minorenne all'epoca dei fatti, è sotto processo al Tribunale per i minorenni di Torino.

Le pene: 9 anni e 6 mesi a Nicolae Capstrimb (la Procura ne aveva chiesti 11), 8 anni e 6 mesi a Bilal Zabori (erano stati chiesti 8 anni e 6 mesi), 7 anni e 8 mesi a Janet Di Perri (la richiesta era di 8 anni e 6 mesi), 7 anni e 4 mesi per Ait Bennacer (la richiesta era di 7 anni). Il processo si è svolto con rito abbreviato e accuse sono omicidio preterintenzionale e rapina con le aggravanti di avere agito in gruppo e con l'utilizzo di armi.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 14 ottobre 2022 il branco avrebbe incrociato Martinelli e gli avrebbe rubato gli occhiali da sole. Quando lui ha provato a riprenderseli è partito il pestaggio. Calci e pugni: quando Martinelli è caduto a terra non si sono fermati e hanno inferito con una spranga di ferro. La vittima era stata soccorsa e portata all'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato dove è morto due giorni dopo in seguito alle lesioni riportate nel pestaggio.

La famiglia di Martinelli ha fatto realizzare una targa che sarà posta in ricordo di Cristian alla stazione: "Sono andato in pace troppo presto – si legge – per mano di chi non ha avuto rispetto per la vita. La forza non è nella violenza. La vera forza è nel rispetto".