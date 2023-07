Oscillante, il festival di discipline ballant

Spettacoli, masterclass, con i riflettori puntati soprattutto sul trapezio ballant. Da giovedì 6 a sabato 8 luglio a Torino ci sarà “Oscillante”, primo festival europeo di discipline circensi aeree ballant. La manifestazione si terrà presso l'Area Bunker e il Centro Internazionale per le Arti Circensi Spazio Flic, in via Paganini. Due le prime nazionali, tra cui quella della principale compagnia ospite, il Collectif Malunés. Tra le tecniche circensi, oltre al trapezio ballant, anche corda volante e cadre aérien. Il costo dei biglietti è di 10 euro intero e 5 euro ridotto.