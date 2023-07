Ospedale Torino Nord-Ovest, a metà luglio il bando per la progettazione

Sarà pubblicato a metà luglio il bando di gara per la progettazione e realizzazione del nuovo ospedale Torino Nord-Ovest, nell'area della Pellerina, dove ci sono attualmente le giostre. Lo ha definito il tavolo tecnico formato dai rappresentanti di Regione, Comune e Azienda sanitaria Città di Torino, con la collaborazione istituzionale del Politecnico di Torino che seguirà tutto l'iter di progettazione e realizzazione del nuovo ospedale.

Parco della salute, soluzione entro novembre

''La gara per la progettazione del nuovo presidio risponderà a tutti i criteri di alta qualità sanitaria così come a quelli di carattere ambientale - spiega in una nota il presidente del Piemonte, Alberto Cirio - intanto prosegue il lavoro del commissario straordinario Marco Corsini per il Parco della salute con l'obiettivo di arrivare, entro il mese di novembre, a una soluzione che consenta di proseguire il percorso di realizzazione dell'opera di cui si confermano i tempi previsti dal cronoprogramma e le dimensioni di quello che è a pieno titolo uno dei più importanti progetti strategici per Torino e per il Piemonte intero'', aggiunge. E l'assessore regionale alla Sanità, Luigi Icardi, osserva: ''Il piano di edilizia sta procedendo in tutta la Regione nel rispetto dei tempi e con metodo, attraverso il coinvolgimento del territorio per l'individuazione delle soluzioni migliori. Con Azienda zero e la collaborazione del Politecnico, la Regione è al fianco delle aziende sanitarie a supporto delle loro necessità tecniche lungo l'iter di realizzazione dei nuovi ospedali''.