Serie A pallapugno: Vacchetto e Raviola vincono la prima giornata dei playoff

Conclusa la prima giornata di playoff nella Serie A pallapugno. Ad Alba, l’Albeisa di Paolo Vacchetto si è imposta 9-3 con la Bormidese di Dutto. Netto il successo dell’Imperiese di Federico Raviola a Dolcedo: 9-1 con il Castagnole Lanze di Parussa. Turno di riposo per il Cortemilia di Massimo Vacchetto. Per i playout, la Subalcuneo di Torino ha sconfitto 9-6 il Ceva di Levratto. Questa sera, alle 20.30, a Canale, si chiude la prima giornata con i roerini di Gatto opposti al San Biagio di Pettavino. Turno di riposo per la Virtus Langhe di Barroero. Intanto, domani sera si torna già in campo con la seconda giornata dei playoff: a Bormida, Dutto e compagni affronteranno il Cortemilia, mentre a Castagnole delle Lanze, la quadretta di Parussa se la vedrà con l’Albeisa. Riposa l’Imperiese. Fischio d’inizio per entrambi match alle 20.30.