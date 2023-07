La Igor Novara ospiterà la Wevza Cup 2023

Per la Igor Novara si apre un'inaspettata possibilità di poter disputare le coppe europee dopo la delusione della scorsa stagione. La società piemontese organizzerà la Wevza Cup 2023. La manifestazione si svolgerà a Novara con tutta probabilità tra 22 e 24 settembre, con le date ancora da ufficializzare. Avversarie della Igor le tedesche del Rote Raben Vilsbiburg, le francesi del TFOC Volley-Ball e le svizzere della Volleyball Academy.

La formula ed il successo di Chieri nel 2022

La prima edizione della Wevza Cup, acronimo di Western European Volleyball Zonal Association Cup, si è svolta lo scorso anno a Chieri dal 13 al 16 ottobre. Sei le squadre impegnate, in rappresentanza di Italia, Francia, Germania, Svizzera, divise in due gironi all'italiana da tre. Le vincitrici dei gironi si sono affrontate per la finale. A conquistare questa prima edizione le padrone di casa di Chieri. Il successo è valso la qualificazione alla successiva Challenge Cup, vinta dalle piemontesi.

Il rischio derby nel primo turno a Casalmaggiore

In caso di successo nel torneo e di conseguente qualificazione in Challenge Cup, Novara sarà attesa da un derby italiano, come stabilito nel sorteggio del 19 luglio: ad attendere la vincitrice della Wevza Cup 2023 ci sarà Casalmaggiore.