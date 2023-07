Parco del Ticino, trovato senza vita il corpo di Jacopo Trotti

E' stato ritrovato il corpo senza vita di Jacopo Trotti, il 37enne di Galliate, nel Novarese, di cui si erano perse le tracce la sera di mercoledì in località Sette Fontane, nel parco di Ticino. Il corpo è stato trovato non lontano dal luogo in cui era stata rinviata rinvenuta l'auto dell'uomo. Le ricerche erano continuate ieri fino a tarda sera e riprese in mattinata, con grande dispiegamento di forze.

Il sindaco di Galliate Claudiano Di Caprio ha espresso sul suo profilo social il lutto della città. "Profondamente colpiti per la grave perdita - ha commentato - siamo

vicini alla famiglia in questa circostanza di dolore. La città esprime cordoglio in un momento così difficile e ci uniamo al vostro dolore, che è il dolore di un'intera comunità".