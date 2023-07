Prima nascita dopo oltre 10 anni all'ospedale di Tortona

Erano più di 10 anni che all'ospedale “Santi Antonio e Margherita” di Tortona non nasceva un bambino. La riorganizzazione della gestione nascite ha portato la città in provincia di Alessandria fuori dalla geografia dei nuovi arrivati, a scapito di Casale Monferrato e Novi Ligure, nosocomi dotati di punto nascita.

Primo parto a Tortona dopo oltre 10 anni

Fino a venerdì pomeriggio. Una mamma alla seconda gravidanza, ormai prossima al parto, è arrivata in ospedale, accompagnata dal marito. Data l'immediatezza del lieto evento è toccato al ginecologo Giuseppe Colafiglio, aiutato dalla responsabile del Pronto Soccorso Roberta Virtuani e dall'infermiera Michela Foggia, far nascere la bimba in un ambulatorio dei “Santi Antonio e Margherita”.

Mamma e figlia stanno bene

Una volta stabilito che mamma e figlia stessero bene sono state portate in ambulanza a Novi Ligure per le cure del caso.