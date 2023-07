Paura per Van Der Sar: emorragia cerebrale per l'ex Juve

Preoccupazione per Edwin Van Der Sar, ex portiere di Ajax, Juventus e Manchester United. L'ex calciatore è ricoverato in terapia intensiva a causa di un'emorragia cerebrale. A renderlo noto l'Ajax, club di cui l'ex portiere è stato, fino a poche settimane fa, direttore generale. “Nella giornata di venerdì Edwin Van Der Sar è stato vittima di un'emorragia cerebrale”, si legge nella nota della società. "Attualmente è ricoverato in ospedale nel reparto di terapia intensiva ed è in condizioni stabili. Una volta che ci saranno informazioni più precise seguirà un aggiornamento. Tutti all'Ajax augurano a Edwin una pronta guarigione. Ti stiamo pensando". Secondo il quotidiano De Telegraaf, era in vacanza su un'isola croata ed è stato trasportato in elicottero in un ospedale.

Due stagioni difficili

Due anni difficili, per lui, alla Juventus. Acquistato nel 1999, erede di Angelo Peruzzi e prima dell'avvento di Gigi Buffon. Arrivava dall'Ajax. Lui, olandese, primo portiere straniero della storia bianconera. Prima stagione discreta, culminata però con l'acquazzone di Perugia e la perdita di uno scudetto che sembrava già vinto, a favore della Lazio. Poi, nella stagione 2000/2001, un drastico calo: grandi parate, ma anche gravi errori, che regalarono lo scudetto alla Roma. Era la Juventus di Zidane, con Carletto Ancelotti in panchina. E così, nell'estate del 2001, Van Der Sar fu ceduto al Fulham. Rammarico sì, ma Van Der Sar non ha mai serbato rancore: “Non ho giocato al mio livello, ma ho imparato una lingua, un modo di mangiare", ha detto in un'intervista. ”Poi i miei figli: andavano all’asilo, parlavano italiano, mia figlia è nata da voi. Il giorno in cui parlai con la Juve mi chiamò il fratello di Ferguson: ‘Vieni allo United, ti vogliamo al posto di Schmeichel’. La Juve però mi aveva spiegato tutto mezz’ora prima: decisi per Torino“.