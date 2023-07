Paziente con sindrome di Alström partorisce grazie alla procreazione assistita

Il percorso di procreazione medicalmente assistita (Pma), e poi il parto, dopo anni di infertilità, per una paziente affetta da una malattia genetica rara. Così è nato un maschietto di 3 chili e 110 grammi, in buona salute. Questo, spiegano dalla Città della Salute di Torino, è il primo caso al mondo di parto dopo PMA per una donna con questa sindrome. Madre e neonato sono stati già dimessi dall'ospedale.

La sindrome di Alström è una malattia multisistemica, comporta alterazioni della funzionalità di diversi organi. Il percorso di procreazione medicalmente assistita è stato effettuato con fecondazione in vitro: la paziente, seguita all'ospedale Sant'Anna, a Ginecologia e Ostetricia universitaria 1, è stata sottoposta a stimolazione ovarica, recupero chirurgico degli ovociti, iniezione diretta degli spermatozoi all'interno degli ovociti e diagnosi genetica pre-impianto rivolta alla ricerca di eventuali alterazioni del numero di cromosomi degli embrioni; quindi è stato trasferito un embrione in utero. Fino al cesareo, alla trentottesima settimana per un lieve peggioramento delle sue funzioni cardiovascolari e metaboliche.