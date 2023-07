Pensionato muore sul lago d'Orta

Il cadavere di un ottantenne è stato trovato nelle acque del lago d’Orta, di fronte a Imolo, frazione di Orta San Giulio, in provincia di Novara. A notare il corpo galleggiante, è stato un passante che ha dato l'allarme. L'uomo, classe 1939, secondo alcune testimonianze, sarebbe stato visto poco tempo prima sulla riva lacustre a rinfrescarsi. L'ipotesi è che sia rimasto vittima di un malore cadendo poi in acqua. I Carabinieri della Stazione di Orta che hanno condotto le indagini, hanno poi notato una macchina ferma sul ciglio della strada e sono così riusciti a ricostruire le generalità del defunto e ad avvisare i familiari che hanno poi recuperato la salma. Non ci sono dubbi sulla causa accidentale del decesso.