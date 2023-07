Pentathlon moderno, mondiali under 17 Annachiara Allara conquista il bronzo

Annachiara Allara, della Junior Pentathlon Asti, si conferma protagonista in terra egiziana. La giovane pentatleta astigiana, classe 2009, dopo il terzo gradino del podio centrato in staffetta con Alice Gelormino, ha conquistato un’altra preziosa medaglia di bronzo ai Mondiali Under 17 di Pentathlon Moderno in corso ad Alessandria D’Egitto. Nella gara individuale femminile , con le prove di scherma, disciplina a ostacoli, nuoto e laser run, la vittoria è andata all’atleta di casa Farida Khalil che ha chiuso con 1338 punti, mentre l’argento è della Germania con Nadja Farmand a 1323 punti.

Per la Allara, campionessa italiana U15 e U17, che ha chiuso con 1316 punti finali, si tratta, dunque, della terza medaglia internazionale del 2023, dopo il bronzo in staffetta dei giorni scorsi, e il bronzo agli Europei U17 del giugno scorso a Druskininkai, in Lituania. “Sono felicissima. La scherma è andata meglio del solito, ho fatto un torneo nel pieno delle mie abilità. Nella disciplina a ostacoli sono migliorata rispetto all’ultima gara e nel laser run ho dato davvero tutto quello che avevo senza guardare le altre“, ha commentato la giovane azzurra a fine gara. Per quanto riguarda le altre italiane: Alessia Canto (Avia Pervia) ha terminato ventunesima con 1229 punti, Alice Gelormino (Area 51) ventiseiesima a 1199 e Ginevra Cassone (Area 51) trentunesima a 1162. Le azzurre hanno terminato quarte a squadre con 3744 punti alle spalle di Egitto (3889), Germania (3848) e Ungheria (3841).

Nella finale maschile Alessandro Forciniti (Fiamme Oro) ha terminato ventiduesimo con 1353 punti. L’oro è andato al francese Mathis Issaka Idelarge (1445) che ha preceduto sul podio il polacco Bartosz Szmytke (1444) e l’egiziano Tarek Sadek (1443).