Peste suina, 8 nuovi casi in Piemonte

Nell'ultima settimana l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Piemonte Liguria e Valle d'Aosta ha accertato 23 nuovi casi di peste suona africana che portano il totale dall'inizio della pandemia a 854, tra Piemonte e Liguria, nel territorio di 102 diversi Comuni. I nuovi casi sono 15 in Liguria, di cui 12 in provincia di Genova, tre nel Savonese; 8 in Piemonte, in provincia di Alessandria.