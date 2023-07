Piemonte promosso sui LEA ma diminuiscono i ricavi da ticket

Pagelle in chiaroscuro per la sanità piemontese. Se infatti la Regione è tra le promosse dal Ministero della Salute per l'erogazione delle cure essenziali, non fa eccezione rispetto al consistente calo in tutta Italia della spesa pro-capite per ticket. Segno non di buona salute ma piuttosto di perduranti difficoltà nell'accesso alle prestazioni pubbliche.

GIMBE 14 le Regioni promosse per il 2021 nell'erogazione dei LEA

Garantiti i Livelli Essenziali di Assistenza Nella mappa dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza), ovvero le prestazioni che il SSN eroga gratuitamente o tramite il pagamento di un ticket, il Piemonte è verde chiaro. Riesce cioè ad erogare le cure essenziali, posizionandosi settimo in Italia secondo l'analisi dell'Istituto GIMBE riferita al 2021. Il punteggio è di 251,9 (su un massimo di 300) con un miglioramento di 9 punti e mezzo rispetto al 2020. Significa che la Regione risulta adempiente secondo il Nuovo Sistema di Garanzia (NSG) nelle tre aree previste (prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale ed assistenza ospedaliera), collocandosi sesta per la prevenzione, settima per l’area distrettuale e ottava per ospedali.



AGENAS Secondo AGENAS, il calo di spesa pro-capite per ticket è stato in Piemonte superiore alla media italiana