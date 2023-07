PNRR, parte il primo cantiere alle Vallette ma sono a rischio i fondi per le biblioteche

Un community hub, cioè spazi polifunzionali di proprietà ATC aperti ai cittadini. E poi un rinnovato ufficio postale. Parte da piazza Montale la riqualificazione del quartiere Vallette a Torino. Lavori di bonifica, demolizione e ricostruzione per quasi sei milioni di euro, primo cantiere in città a partire con fondi PNRR.

Risorse per l'edilizia sociale

Un'iniezione di risorse di cui l'edilizia sociale non godeva da molto tempo, che vale interventi per oltre 50 milioni su tutta l'area metropolitana, di cui 15 solo in questa zona. Per Emilio Bolla, presidente ATC Piemonte Centrale, significativo perché proprio qui investì il piano Marshall e oggi è importante investire per abbattere il degrado.

Preoccupazione per i fondi

A fronte di un cantiere che parte, però, c'è preoccupazione per la discussa rimodulazione da parte del Governo dei finanziamenti. Non risultano decurtazioni a danno del Piemonte, rassicura il presidente della Regione Alberto Cirio. Per il sindaco Stefano Lo Russo a rischiare di più, su 600 milioni destinati a Torino e cintura, sono i 200 del Piano Integrato Urbano, in buona parte per le biblioteche. Un grido d'allarme affidato dai Comuni all'ANCI. Tensione che si somma, soprattutto nelle periferie, a quella sulla revisione del reddito di cittadinanza.

Servizio di Francesca Nacini; immagini di Luciano Gallian; montaggio di Andrea Volpe

Interviste a: Emilio Bolla, presidente ATC Piemonte Centrale; Stefano Lo Russo, sindaco di Torino