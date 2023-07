Presunto affido illecito: è iniziato l'incidente probatorio

Si sapranno oggi le prime risposte dei periti sull'inchiesta degli affidi illeciti di quello che è stato soprannominato, il caso Torino, sul presunto affidamento illecito dei due fratellini di origine nigeriana finiti in due comunità protette.

l'incidente probatorio, fissato per valutare se siano o meno in grado di essere ascoltati nell'eventuale processo che seguirà, è in corso in queste ore. ma l'indagine per verificare la loro capacità a rendere testimonianza non si esaurirà in questa prima udienza.

Per la procura un affido irregolare. E cioè i due bimbi, fratello e sorella, sarebbero stati tolti illegittimamente alla famiglia d'origine, subito dopo che la madre si era rivolta ai servizi sociali per chiedere un sostegno per difficoltà economiche,

con la connivenza dei servizi sociali torinesi e della dottoressa Bolognini,



Una vicenda complessa e delicata in cui sono coinvolte una decina di persone, tra operatori dei servizi sociali del Comune di Torino, la psicoterapeuta, già coinvolta nel caso Bibbiano, Nadia Bolognini, e le due mamme affidatarie. I due fratellini, di origini nigeriane, che oggi hanno 11 e 13 anni, erano stati allontanati a dicembre 2013 dalla mamma, per essere affidati a due donne, una poliziotta e l'altra educatrice, finite al centro dell'inchiesta.



Il tribunale del riesame alla luce del ricorso per cassazione presentato dall'avvocato di una delle due mamme affidatarie ha escluso i gravi indizi per falsi e la frode fiscale.