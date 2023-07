Primo Nebiolo, l'uomo delle idee per lo sport

Il 14 luglio 1923 nasceva a Torino Primo Nebiolo. Presidente del Centro Universitario Sportivo torinese dal 1947 al 1999, inventò nel 1959 le Universiadi, evento alternativo e integrativo alle Olimpiadi, che tra gli anni sessanta e gli anni settanta valorizzò il nuovo ruolo che gli studenti universitari avevano sulla scena mondiale, straordinari attori del cambiamento. Celeberrima l’edizione del 1970, successiva all’edizione delle Olimpiadi del 1968, in cui a Torino si respirò un sentimento unico di libertà e di comunità. Nel 1980, nella splendida cornice dello Stadio Olimpico di Roma, la prima edizione del Gran Galà della IAAF, l’associazione internazionale di atletica leggera, nato per consentire a tutti gli atleti di partecipare alla stessa manifestazione - nell’anno in cui le Olimpiadi di Mosca avevano visto il boicottaggio degli atleti degli Stati Uniti. Il grande dirigente sportivo sarà ricordato in un convegno internazionale a Roma il prossimo novembre.

Il Presidente del CUS Torino Riccardo D’Elicio lo ricorda così: “Il 14 luglio è una data molto importante per me e per tutta la famiglia CUS. Sono i 100 anni dalla nascita di Nebiolo, uomo che in prima persona mi ha insegnato ad amare lo sport, in particolare quello universitario, e mi ha permesso di fare delle esperienze straordinarie. Se oggi sono un dirigente appassionato è grazie a lui. La mia mission è quella di promuovere il nostro sistema universitario, a livello nazionale ed internazionale, e di amare questo ente che ci ha unito e ci unirà sempre. Grazie Nebiolo per gli insegnamenti che mi hai dato”.