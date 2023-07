Promossi i Musei Reali di Torino

I Musei Reali di Torino entrano in prima fascia. Il Consiglio dei ministri, infatti, ha approvato uno schema di decreto che realizza un primo intervento di riorganizzazione dei musei statali italiani: sale da 44 a 60 il numero di quelli dotati di autonomia speciale.

Per quanto riguarda il Piemonte, i Musei Reali saranno con il Museo archeologico nazionale di Napoli e la Galleria dell'Accademia-Musei del Bargello di Firenze, i tre nuovi istituti di livello dirigenziale generale.

Soddisfazione da parte del presidente della Regione, Alberto Cirio: “L’inserimento dei Musei Reali di Torino tra quelli di prima fascia è un risultato importante per cui ringrazio il governo e in particolare il ministro Sangiuliano". "Il confronto su questo tema - aggiunge il governatore - era iniziato in occasione della visita del ministro a Torino per l’apertura del Salone del Libro, quando il responsabile del dicastero della Cultura aveva avuto la possibilità di visitare i nostri musei e apprezzarne il valore". "Torino - conclude Cirio - con questo riconoscimento si conferma meta culturale e turistica di primo livello e potrà continuare a crescere".