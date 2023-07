Quattro bloccati in mezzo al Toce

ntervento dei vigili del fuoco del Verbano Cusio Ossola nel comune di Baceno per soccorrere quattro persone in difficoltà in località Maiesso, nella zona degli orridi di Oriezzo. Le quattro persone si sono trovate improvvisamente bloccate su un isolotto a causa dell'inaspettato innalzamento delle acque del fiume Toce.

Sul posto a prestare i soccorsi una squadra del distaccamento di Domodossola, i vigili del fuoco volontari di Baceno e una squadra fluviale della sede centrale di Verbania, che hanno collaborato sinergicamente con soccorso alpino della guardia di finanza di Domodossola e soccorso alpino civile.

Determinante è stato il successivo intervento dell'elicottero Drago del reparto volo di Torino, che ha prelevato i quattro malcapitati, li ha trasportati in zona sicura e affidati alle squadre soccorso di terra.

Nessuno è rimasto ferito.