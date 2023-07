Raccolta differenziata, sempre più comuni Ricicloni in Piemonte

In Italia quest'anno sono 629 (+39 rispetto alla scorsa edizione), con il primato al Nord con 423 (il 67,2%, +32 nuovi Comuni). Cresce il Sud , che conta 176 Comuni Rifiuti Free (il 28%, + 11 rispetto alla scorsa edizione), mentre fanalino di coda rimane il Centro , che registra una lieve flessione: appena 30 Comuni (solo 4,8%, -2 rispetto lo scorso anno). Record di crescita della Sardegna che triplica i Comuni in classifica (da 10 a 30) e si aggiudica il primo posto dei "Cento di questi Consorzi" sotto i 100mila abitanti con la Comunità Montana del Gennargentu Mandrolisai.

La nostra regione in un anno ha più che raddoppiato la propria performance passando da 18 a 49 Comuni considerati “Ricicloni” . Per entrare in questa speciale classifica bisogna riuscire a tenere una produzione annuale pro-capite di rifiuti avviati a smaltimento è inferiore ai 75 chilogrammi.

Mai così tanti i Comuni "liberi" dai rifiuti in Italia, e anche in Piemonte. A dirlo la 30/a edizione di "Comuni Ricicloni" , lo storico dossier di Legambiente che fa il punto, premiando i risultati più virtuosi, sull'impegno degli italiani e delle singole comunità nella raccolta differenziata per un corretto smaltimento dei rifiuti.

Bene la raccolta del vetro

Secondo i dati presentati da CoReVe (Consorzio per il recupero del vetro), in Piemonte migliora pure la raccolta del vetro, in linea con il balzo in avanti a livello nazionale del tasso di riciclo: +4,2%, passando dal 76,6% nel 2021 all’80,8% nel 2022.

In Piemonte, ogni cittadino ha raccolto e avviato al riciclo 44,9 kg di vetro nel 2022, in crescita rispetto ai 44,3 kg/abitante registrato nel 2021 e superiore alla media nazionale, che si ferma a 42,6 kg per abitante.