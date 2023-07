Rapina due minorenni, fermato un ragazzo di 22 anni

Un 22enne è stato fermato dalla polizia a Torino in quanto sospettato di avere rapinato due quindicenni in via Cecchi insieme ad alcuni complici. I ragazzi, minacciati con un coltello, hanno dovuto consegnare i cellulari, un borsello, la cintura e un cappellino; quindi si sarebbero sentiti dire che per riottenere gli oggetti avrebbero dovuto presentarsi nello stesso posto il giorno seguente e consegnare 300 euro.

Il ventiduenne non si è presentato all'appuntamento, ma i quindicenni, che erano accompagnati dai genitori, lo hanno visto a una fermata degli autobus tra via Milano e piazza della Repubblica, e hanno chiamato la polizia. Gli agenti hanno recuperato il borsello e uno dei celllari, che era stato avvolto nella carta stagnola per indebolire il segnale Gps. Il

ventiduenne era insieme ad altri giovani ma è stato l'unico ad essere individuato dalle vittime della rapina; dopo il fermo è scattata la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.