Rapinava donne per strada, arrestato 41enne a Barriera di Nizza

Un 41enne è stato arrestato dagli agenti del commissariato di Barriera Nizza, a Torino, con l'accusa di essere il responsabile di diverse rapine commesse da metà dicembre 2022 fino alla fine di gennaio di quest’anno.

In una delle circostanze, pochi giorni prima del Natale, l’uomo, mostrandosi particolarmente gentile nei confronti della vittima, si era offerta di aiutarla nella rimozione della neve dall'auto. Nel momento in cui la donna si assentava per andare a prendere qualche euro con cui ricompensarlo per il gesto, il quarantunenne ne ha approfittato per rubarla la vettura. Proprio utilizzando questo veicolo, l'uomo avrebbe successivamente commesso il furto di due borse nei confronti di altrettante donne: dopo aver aperto la portiera dell’auto delle vittime, si era poi allontanato con la refurtiva, parte della quale è stata poi ritrovata a bordo del mezzo.

Gli episodi

In un quarto caso, invece, il quarantunenne, dopo essersi accostato con la propria vettura a un’auto parcheggiata, sui cui sedili posteriori la proprietaria e una sua amica avevano appena poggiato le borse, pronte a ripartire, era sceso repentinamente dal proprio veicolo aprendo la portiera dell’auto delle vittime, impossessandosi dei loro beni. In quel frangente, una delle due donne aveva tentato di recuperare la refurtiva introducendosi nel veicolo dell’indagato ma questi, per garantirsi la fuga, aveva ingranato la retromarcia facendo cadere a terra la donna.