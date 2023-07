Raspini, nulla di fatto all'incontro con Adecco e sindacati

Nulla di fatto all'incontro di Pinerolo fra sindacati, Adecco e Raspini per la vertenza in corso all'industria alimentare di Scalenghe, riguardante alcuni lavoratori somministrati.

Il confronto

“Per quasi tre ore - riferisce il sindacato Si Cobas in una nota - il sindacato con i rappresentanti dei lavoratori ha provato a trovare una soluzione per ricomporre una situazione di illegittimità dentro la fabbrica dove è continua la rappresaglia antisindacale cui l'altro ieri sera si è aggiunto lo scandaloso episodio di violenza antioperaia da parte delle forze dell'ordine contro gli scioperanti dai cancelli del sito di Scalenghe a Pinerolo. Nonostante la disponibilità del sindacato a trattare per un esito positivo del confronto, l'azienda ha alzato un muro duro e a tratti ideologico, comunque dimostrandosi mai favorevole alla trattativa: in particolare, Raspini ha negato ogni possibilità di reintegro per i due lavoratori ingiustamente licenziati già storici iscritti al sindacato e respinto la richiesta di aumenti di salario non considerando il periodo di crisi economica e aumento dei prezzi".

La denuncia

“Si ricorda che nella Raspini, azienda di carni da più di 100 milioni di euro di fatturato, per anni il padrone ha sfruttato questi lavoratori - reparti disosso e logistica - non solo applicando loro contratti irregolari per sottopagarli (come recentemente riconosciuto dalla Dtl Ispetttorato del lavoro di Torino a seguito di segnalazione dei lavoratori iscritti al sindacato) ma pure imponendo un clima pesante dai comportamenti antisindacali - dal caporalato alle rappresaglie - alla violazione dei diritti dei lavoratori - razzismo, lavoro nero e discriminazioni. Inoltre, questi operai lavorano in condizioni pericolose per la salute e rischiose per la sicurezza: al freddo, sottoposti ad alti ritmi carichi di lavoro”.

Le richieste

“L'attività produttiva aziendale non si è fermata nemmeno durante la pandemia covid, per cui questi operai sono lavoratori essenziali cioè indispensabili per la società. Ciononostante, questi lavoratori essenziali si vedono ancora una volta negare salario dignitoso, diritti, libertà sindacale e dignità. Fino a quando? Proprio tale grave situazione, insostenibile già di per sé e attualmente accentuata dal carovita, ha determinato le richieste migliorative avanzate normalmente dalla nostra organizzazione sindacale: cui l'azienda risponde con una chiusura incomprensibile e inaccettabile. In più, alla giusta e legittima protesta dei lavoratori, Raspini ha risposto chiamando Prefettura e Questura che hanno eseguito uno sgombero violento e ingiustificato contro operai pacificamente in sciopero”. Le richieste: “I lavoratori richiedono il reintegro dei due compagni illegittimamente licenziati e il pagamento di 200 euro netti mensili di aumento sotto forma di premio adeguato all'inflazione. Quindi, lo stato di agitazione rimane aperto e il sindacato chiede la massima solidarietà di lavoratori e compagni, perché questa lotta è la lotta di tutti per migliorare le condizioni di vita e lavoro”.