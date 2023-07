Oltre mille morti per l'inquinamento. I pm: "Troppe esenzioni ai divieti di circolazione"

Tra i 1000 e 1400. È questa la forbice delle vittime da smog che sarebbero morte a causa di patologie aggravate dagli innumerevoli e evitabili sforamenti dei livelli di inquinamento atmosferico da superamento di pm10, pm2,5 e biossido di azoto nell'inchiesta che vede indagati gli ex sindaci Chiara Appendino e Piero Fassino, l'ex governatore Servio Chiamparino e quattro assessori delle rispettive giunte. Il lasso di tempo presi in esame dai pm è quello dal 2015 e 2019.

Sforamenti che per alcune stazioni di rilevamento arpa sono andati ben oltre i 35 giorni annuali consentiti come nel caso dei 118 giorni della stazione Rebaudengo rilevati nel 2017. L'ingagine è partita da un esposto del comitato Torino Respira. Sotto accusa le politiche antismog dai blocchi alla circolazione alla promozione del trasporto pubblico e del bike sharing. Omissioni colpose che avrebbero cagionato abusivamente, secondo l'accusa, una compromissione o deterioramento significativo dell'aria della città di torino. L'ipotesi investigativa è inquinamento ambientale. La lente degli inquirenti ha scandagliato il sistema di attivazione delle misure secondo i livelli crescenti di allarme a colori che avrebbe permesso l'accumularsi dell'inquinante senza prevedere interventi e la deroga all'innalzamento dei livelli previsti in caso di condizioni metereologiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti.

I pm rimproverano tra le altre cose agli ex amministratori le numerose, troppe, esenzioni ai divieti di circolazione, tali da compromettere l'efficacia dei blocchi quando previsi. la parola adesso alle difese e ai loro consulenti.