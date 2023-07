Reddito di cittadinanza, 7 mila famiglie piemontesi rischiano di perderlo

Le prime comunicazioni sono arrivate via sms: "Domanda di reddito di cittadinanza sospesa come previsto dall'articolo 48 del decreto legge 20/23 in attesa eventuale presa in carico dei Servizi sociali". Così anche oltre settemila famiglie piemontesi, circa 169 mila in tutto il paese, si sono viste togliere il sussidio costruito dal governo Conte e modificato dal nuovo esecutivo. Tanti i cittadini che in questi giorni stanno telefonando ai servizi sociali del Comune per chiedere chiarimenti.

Come funzionava

Alla misura potevano accedere tutti i cittadini, italiani o titolari di un permesso di soggiorno di lungo periodo, residenti in Italia da almeno 10 anni al momento della presentazione della domanda, e con un Isee non superiore ai 9.360 euro.

Come è cambiato

Con le modifiche introdotte dal governo Meloni, le famiglie che percepiscono il reddito di cittadinanza in cui sono presenti minori, disabili, persone con più di 60 anni o in carico ai servizi sociali perché “non attivabili al lavoro” continueranno a riceverlo fino a dicembre 2023: da gennaio 2024, dovranno presentare la domanda per l’assegno di inclusione.

Gli occupabili

Invece, per i nuclei familiari composti dai soggetti occupabili, cioè composti da persone tra i 18 e i 59 anni, la norma stabilisce il limite massimo di sette mensilità di reddito di cittadinanza che possono essere fruite nel 2023: per tanti dunque con luglio sono finite. A partire dal 1° settembre potranno richiedere il supporto per la formazione e il lavoro, con limite Isee di 6mila euro, e un contributo mensile di 350 euro per 12 mesi e la partecipazione obbligatoria a progetti di formazione, di qualificazione e orientamento professionale e accompagnamento al lavoro.

Le nuove misure

"Un percorso per ognuno, una prospettiva per tutti": è il claim della campagna di comunicazione sulle nuove misure di inclusione sociale e lavorativa, previste nel decreto Lavoro, che superano il Reddito di cittadinanza, lanciata dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, in collaborazione con la presidenza del Consiglio dei ministri e l'Inps.

La campagna nasce, si legge sul sito del ministero, "per supportare l'introduzione dei nuovi strumenti, che si pongono come un'evoluzione del Reddito di cittadinanza e mette in evidenza le nuove prospettive di attivazione del Paese che le misure intendono promuovere". In particolare, si fa riferimento al Supporto per la formazione e il lavoro, che parte da settembre 2023 ed è destinato alle persone in cerca di lavoro, e all'Assegno di inclusione, che prende il via dal primo gennaio 2024 ed è destinato alle famiglie più fragili. Lo sport è partito sulle reti tv e radio ed è il primo di una campagna più articolata con altri due lanci che accompagneranno l'entrata in vigore effettiva delle misure.